بعد واقعة الحمار..السكة الحديد تقرر وقف مسئولى قطار 748 المطور

قررت هيئة السكك الحديدية وقف مسئولى القطار رقم 748 المطور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن واقعة اصطحاب مزارع لحمار داخل القطار.





وأفاد مصدر مسئول بالهيئة، بأن الهيئة قررت تغريم المزارع 500 جنيه لإخلاله باجراءات استقلال القطارات، منها 400 غرامة للحمار و غرامة 100 جنيه للمزارع، بعد إجبار المواطن على النزول بمحطة الأقصر لتحرير مخالفة بشأن الواقعة.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا صورا لمزارع مصطحبًا حماره داخل قطار قادم من محافظة قنا ومتجه إلى الأقصر، وسط حالة استياء و تذمر من المواطنين.





كان راكب يدعى سعيد محمد " مقيم بقرية المريس التابعة لمحفظة القصر" قد استقل قطار الركاب من محطة سكة أبنود التابعة لمركز قنا، و غافل المسئولين بالمحطة و اصطحب حماره الذى اشتراه من سوق السبت للمواشى بأبنود، متوجهًا إلى قريته بمحافظة الأقصر.





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