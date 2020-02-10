دراسات الأسبوع.. الفياجرا تسبب عمى الألوان.. والتوتر يصيبك بالشيب المبكر.. والبيض لا يسبب أي مرض.. وتناول الطعام باليدين يزيد وزنك

حقيقة علاقة البيض بالكوليسترول

تناول الطعام باليدين يزيد الوزن

التوتر سبب ظهور الشعر الأبيض

مضاعفات تصيب النساء الحوامل في الشتاء









نشرت الدوريات الطبية والمواقع العالمية خلال الأيام الماضية، مجموعة جديدة من الأبحاث والدراسات الطبية من مختلف بلدان العالم، وكشفت عن نتائج علمية جديدة تخص صحة الإنسان، كان أبرزها أن الإفراط في تناول الفياجرا بالنسبة للرجال يسبب مشاكل بصرية أبرزها عمى الألوان، وكذلك أثبتت الأبحاث أنه لا علاقة للبيض بمشاكل الكوليسترول أو أمراض القلب.







كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول بيضة واحدة في اليوم أمر غير ضار كما يعتقد البعض، ولا يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في مستويات الكوليسترول أو خطر الإصابة بأمراض القلب.





وحسب ما نشره موقع Healthline الطبي، فقد وجد الباحثون القائمون على الدراسة أنه لا توجد أي علاقة بين تناول البيض، وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، أو الوفيات المبكرة، أو الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





واستنتج الباحثون في دراستهم إلى أن تناول بيضة واحدة يوميًا لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة ، حتى لو كانت عوامل الخطر الخاصة بهم تشير إلى غير ذلك لكن لا علاقة للبيض بهذه الأعراض.





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وكشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الطعام بيديك يجعل مذاقه أفضل، ولكن يجعلك تتناول المزيد من الطعام مما يؤثر على الوزن والدهون.





وحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فأكد الباحثون أن القدرة على لمس الطعام وتناوله بالأيدي تعزز المفاهيم الحسية للدماغ، وهذا يعني أنه حتى قبل وصول الطعام إلى الفم ، فإن لمسه يجعل الدماغ يعتقد أنه ألذ وأكثر إرضاءً مما لو تم تناوله باستخدام أدوات المائدة.





ووجد الباحثون خلال إجراء الدراسة على الأشخاص المتطوعين، أن الذين تناولوا الطعام بأيديهم تناولوا كميات أكبر من الذين تناولوه بالشوكة والسكين.





وأكدت نتائج الدراسة أن اللمس المباشر للطعام يؤدي إلى استجابة حسية معززة، ما يجعل الطعام أكثر رغبة وجاذبية.









وكشفت دراسة أخرى، أن الإجهاد والتوتر، قد يلعبان دورًا رئيسيًا في مدى ظهور الشعر الأبيض حتى في سن صغيرة، حسب ما نشره موقع healthline.





وأكد بحث علمي جديد صادر عن جامعة هارفارد، أن هناك علاقة مباشرة بين مدى الضغوط التي يتعرض لها الشخص والتوتر المستمر وبين تغيير لون الشعر ليصبح رماديًا.





وأكد الباحثون أن هرمون الكورتيزول هو السبب، وهو "هرمون الإجهاد" الذي يرتفع في الجسم عندما يواجه الشخص التوتر والضغط العصبي والنفسي.





وعلى الرغم من أن الكورتيزول له وظائف جسدية مهمة، إلا أن وجود الكورتيزول المرتفع على المدى الطويل يرتبط بمجموعة من النتائج الصحية السلبية .

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وحذرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين دنماركيين في جامعة آرهوس، النساء الحوامل اللائي يحملن في الشتاء، قد يكن أكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل، وذلك على عكس النساء اللاتي يحملن في الربيع أو الصيف.





وأجريت الدراسة على أكثر من 50000 امرأة في الدنمارك، ووجدت أن النساء اللائي حملن في فصل الشتاء، كانت أكثر عرضة للإصابة باضطرابات ارتفاع ضغط الدم، والذي يكون أولى أعراض تسمم الحمل، وعلى عكس النساء اللاتي قاموا بالحمل في شهري يونيو وأغسطس.





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الفياجرا تسبب مشاكل بصرية

وكشف بحث جديد أجري مؤخرا من قبل مجموعة من الأطباء في تركيا، أن تناول جرعات عالية من الفياجرا التي تحتوي على المادة الكيميائية سيلدينافيل، يمكن أن يكون لها بعض الآثار الجانبية الخطيرة، مثل: "عمى الألوان"، وذلك إذا تم استخدامها لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع.





وأوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان الرجال الذين يتناولون جرعات عالية من الفياجرا تزيد عن من 100 مليجرام، وذلك في فترة قصيرة لا تتعدى 21 يومًا، يمكن ان يصابوا بآثار جانبية خطيرة، و مشاكل بصرية اخطرها عمى الألوان.