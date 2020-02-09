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برلمان

رئيس هيئة الاستثمار من البرلمان: نعمل على تحديث الخريطة بكل الفرص ونعالج مشكلات القطاع الخاص

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:51 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، إن الهيئة خاطبت جميع جهات الولاية، لإرسال الفرص الاستثمارية والمعلومات الكافية لديها لتحديث الخريطة الاستثمارية لدى الهيئة، مع خطة لتدريب الموظفين فى جميع جهات الولاية للدخول والعمل على الخريطة الجديدة.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة، حيث يناقش الأعضاء الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى محافظات الجمهورية، التي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد، وذلك تماشيًا مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020 /2030، وكذلك ما تم تنفيذه من مواقع لوجود وحدات الطعام المتنقلة (150 موقعًا) المخطط إقامتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمشروع شارعي "مصر، و306"، بحضور المستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق تحيا مصر.

وأكد على أن الهيئة تعمل على رصد مشكلة مشروعات القطاع الخاص، معلنًا تشكيل لجنة تنعقد سنويًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء للمتابعة، ولجنة أخرى تنقعد شهريًا على مستوى الوزراء.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أنه يعقد لقاءات مع المستثمرين الذين لديهم مشكلات بشكل أسبوعى، كل يوم خميس وعلى مدار 3 ساعات، متابعًا: "هذه خطوة أهم بكثير من الاجتماعات الأخرى، لأنها إما لحل المشكلة أو لعمل اتفاق مع المستثمر، فضلًا عن الذهاب للمحافظات وعرض مشكلات المواطنين وحل معظمها فى هذه اللقاءات".

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن المصريين فى الخارج لديهم من الإمكانات والرغبة لعمل مشروعات جديدة، ما دفع الهيئة لتأسيس وحدة لجمع بيانات المصريين بالخارج، واختيار نوع المشروع ومعرفة القناة التى تسهم لهم اختيار المشروعات وجهات التعامل، وأن خطط الهيئة الآن تتم وفقًا للرؤية بوجود مستهدف وليس رد الفعل.
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