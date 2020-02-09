طرق ثلاثية الأبعاد فى السعودية تثير الجدل

تنفذ المملكة العربية السعودية حاليا أعمالا تطويرية للطرق لتواكب خطة المملكة التى تعكف على تنفيذها، والتى تهدف إلى تسهيل عبور المشاة وتحسين المشهد الحضاري.





وبدأت المملكة بتنفيذ عدة خطوط للمشاة ثلاثية الأبعاد فى جميع الأنحاء والمناطق، وذلك لتنبيه قائدي المركبات ودفعهم لتخفيف السرعة والتوقف حفاظًا على سلامة المشاة العابرين من جانب الطريق إلى الجانب الآخر.





فيما أبدى رواد السوشيال ميديا بعض الملاحظات على المشروع، لافتين إلى أنه يمكن استخدام الإشارات التنبيهية المضيئة بدلًا منها، وقالوا إن الخدع البصرية قد تسبب ربكة لقائدي المركبات وتدفعهم للتوقف المفاجئ كونها تشبه "الصبات الخرسانية"، ما قد يؤدي لوقوع كثير من الحوادث.



