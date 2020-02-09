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أخبار العالم

طرق ثلاثية الأبعاد فى السعودية تثير الجدل

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:45 م
طرق ثلاثية الأبعاد
طرق ثلاثية الأبعاد فى السعودية
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ميـــس رضـــا
تنفذ المملكة العربية السعودية حاليا أعمالا تطويرية للطرق لتواكب خطة المملكة التى تعكف على تنفيذها، والتى تهدف إلى تسهيل عبور المشاة وتحسين المشهد الحضاري.

وبدأت المملكة بتنفيذ عدة خطوط للمشاة ثلاثية الأبعاد فى جميع الأنحاء والمناطق، وذلك لتنبيه قائدي المركبات ودفعهم لتخفيف السرعة والتوقف حفاظًا على سلامة المشاة العابرين من جانب الطريق إلى الجانب الآخر.

فيما أبدى رواد السوشيال ميديا بعض الملاحظات على المشروع، لافتين إلى أنه يمكن استخدام الإشارات التنبيهية المضيئة بدلًا منها، وقالوا إن الخدع البصرية قد تسبب ربكة لقائدي المركبات وتدفعهم للتوقف المفاجئ كونها تشبه "الصبات الخرسانية"، ما قد يؤدي لوقوع كثير من الحوادث.

فيما أعجب آخرون بالفكرة، مشيرين إلى أنها بديلة عن المطبات التقليدية وتعطي شكلا جماليا للشارع، وقالوا إنهم يشجعون هذه الفكرة بقوة ويدعمونها.
طرق ثلاثية الأبعاد فى السعودية تثير الجدل
طرق ثلاثية الأبعاد فى السعودية تثير الجدل
طرق ثلاثية الأبعاد فى السعودية تثير الجدل
طرق ثلاثية الأبعاد فى السعودية تثير الجدل
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طرق ثلاثية الأبعاد فى السعودية تثير الجدل

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