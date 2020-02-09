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أصل الحكاية

السعودية أقل الشعوب نوما.. تقرير يكشف عدد ساعات النوم والسبب

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:07 م
مواطنون سعوديون
مواطنون سعوديون
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ميـــس رضـــا
قالت الإحصائيات بحسب منتدى الاقتصاد العالمى والبيانات التى تم جمعها عبر تطبيق sleep cycle، المتخصص بدراسة عادات النوم ان السعودية هى ثالث أقل دولة تحصل على النوم.

و تأتى اليابان وكوريا الجنوبية فى المركزين الأول والثانى تباعا، حيث تقل ساعات نوم الأشخاص فى كل ليلة عن 6 ساعات ونصف الساعة.

ولكن ما هو العدد المناسب من الساعات كل ليلة لكي نستيقظ بنشاط؟ وبحيث نستطيع أن ندير علاقتنا مع الوقت بشكل جيد؟ وأسباب قلة عدد ساعات النوم لدى بعض الشعوب؟

حسب خبير النوم نيل ستانلي قال فى وقت سابق: "يشبه معدل النوم أطوال البشر التي تختلف من شخص لآخر، كما أن الأمر قد يخضع لعوامل وراثية".


وعلى كل حال، فإن 4 إلى11 ساعة، تعتبر طبيعية في أي مكان من العالم، لكن الحصول على ساعات نوم أقل بساعة فقط من المطلوب للشخص المعين، سوف يكون له أثر سلبي عليه وعلى صحته البدنية والعقلية.

وتوصي مؤسسة النوم البريطانية بسبع ساعات نوم في اليوم للبالغين، غير أن ذلك يتأثر كذلك بمدى الإجهاد اليومي، ونوعية الأطعمة والمشروبات التي تتناولها أو تشربها على مدار اليوم.


ويعتبر نقص اليوم لساعتين في الليل وبشكل متكرر، أمرًا خطيرًا على صحة الإنسان، يؤدي إلى نقصان العمر، ما يتطلب الانتباه جيدا للصحة العقلية والبدنية.

وإذا ما كنت تعاني من الأرق الشديد ولست قادرًا على النوم بشكل طبيعي فيجب عليك أن ترى الطبيب، فربما كانت هناك مشاكل أخرى كامنة
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