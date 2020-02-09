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فن

بمشاركة أحمد السقا وشيكابالا.. تعرف على رسالة رامي جمال للمحبطين فى "سقف"

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:18 م
رامي جمال
رامي جمال
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محمد نحلة

حرص الفنان رامي جمال على توجيه رسالة لجمهوره من خلال كليب "سقف" وقال فى أخر الفيديو:" بسبب الدعم النفسي الذي لقيته منكم، وجدت أن واجبنا أن تكون تلك الأغنية هدية مني ومن كل النجوم المشاركين بالعمل لكل حد محبط ولسة موصلش لحلمة، هدفنا نقولك لة الظروف هتسخف سقف".

الكليب شارك  في غناءه مجموعة من نجوم، الفن والرياضة والمجتمع، ويظهر في الكليب كل من احمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني واحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة الي صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.


رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9  أغنيات.

 


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