مسعود: رسائل الرئيس السيسي تؤكد على حماية استقرار المجتمع ومواجهة التحديات بروح وطنية

أكد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعالية إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل مهمة تعكس إدراك الدولة لأهمية التلاحم الوطني ووحدة الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

وأوضح مسعود أن حديث الرئيس جاء موجهاً بشكل مباشر إلى الأسرة المصرية، باعتبارها النواة الحقيقية للمجتمع، مشيرًا إلى أن الحفاظ على تماسك المجتمع المصري ووحدة صفه يمثل أولوية قصوى في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات ومتغيرات متسارعة.

وأضاف أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى حماية استقرار المجتمع وتوفير احتياجاته الأساسية، رغم ما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية من تحديات اقتصادية وضغوط كبيرة.

وأشار مسعود إلى أن تأكيد الرئيس على أن المواطنين شركاء في الدولة يعكس نهجًا واضحًا يقوم على الشفافية والمصارحة، ويؤكد أن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة تأتي في إطار الحفاظ على المصلحة العامة وصون مقدرات الوطن.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والعمل بروح المسؤولية، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري وتماسكه كانا دائمًا العامل الحاسم في تجاوز الأزمات والحفاظ على استقرار الدولة.

واختتم المهندس أحمد أمين مسعود تصريحه بالتأكيد على أن وحدة الصف الوطني والتفاف المصريين حول دولتهم يمثلان الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الصعبة، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد.