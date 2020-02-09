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رياضة

الدوري المصري.. أحمد ياسر ريان يتعادل لـ الجونة في شباك حرس الحدود

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:52 م
احمد ياسر ريان
احمد ياسر ريان
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حسام الحارتي
أحرز أحمد  ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة هدف تعادل فريقه في شباك حرس الحدود ضمن الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الممتاز.

وتمكن أحمد ياسر ريان من إحراز الهدف الثاني في شباك حرس الحدود في الدقيقة"54"، لتصبح  نتيجة المباراة هدفين لكلا الفريقين .

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي حرس الحدود ومنافسه الجونة بهدف لكل منهما "1-1"، في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز .

أحرز مصطفى جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود هدف تقدم فريقه في الدقيقة "38"، من خلال ركلة جزاء ليعلن تقدم فريقه بهدف دون رد.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى تمكن لاعبو الجونة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة" 40"، عن طريق اللاعب أحمد ياسر ريان من خلال ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب تدخل عنيف من قبل مدافع حرس الحدود .

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة حرس الحدود كالتالي:-

إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا، أكرم توفيق، عمرو عبد الفتاح «عموري»، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان، محمود الجزار، محمود شبراوي، محمد محسن «ليلة»، والتر بواليا، محمد ناجي «جدو»، آلان تشيامابادي.

ويحتل الجونة المركز الـ 11 برصيد"19" نقطة بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ10 برصيد"19" نقطة أيضا .
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