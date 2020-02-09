الدوري المصري.. أحمد ياسر ريان يتعادل لـ الجونة في شباك حرس الحدود

أحرز مصطفى جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود هدف تقدم فريقه في الدقيقة "38"، من خلال ركلة جزاء ليعلن تقدم فريقه بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة حرس الحدود كالتالي:-

إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا، أكرم توفيق، عمرو عبد الفتاح «عموري»، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان.





وعلى مقاعد البدلاء كل من:





عمر رضوان، محمود الجزار، محمود شبراوي، محمد محسن «ليلة»، والتر بواليا، محمد ناجي «جدو»، آلان تشيامابادي.