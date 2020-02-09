قرارات علاج فورية على نفقة الدولة.. محافظة القاهرة تطلق قافلة طبية بعزبة الهجانة

نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة القاهرة قافلة طبية تضم 14 سيارة عيادات متنقلة للكشف المجانى في عزبة الهجانة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها أول من أمس الجمعة.





وشملت القافلة جميع التخصصات الطبية كالأطفال والباطنة والنساء والأنف والأذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والأسنان والرمد وجراحة المخ والأعصاب .





وجاءت القافلة تحت اشراف نخبة من الاساتذة والاطباء المتخصصين ويشرف على كل سيارة 2 من الاطباء الاستشاريين.





كما تضم القافلة 2 سيارة صيدلية متخصصة لصرف الأدوية المطلوبة للمرضى بالمجان وتضم 14 صيدلي و20 من هيئة التمريض.





من جانه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الصحية لأهالى عزبة الهجانة.





وأشار المحافظ إلى أنه تم اختيار مكان يسمح بتواجد كل سيارات القافلة للمساعدة على عملها بكامل طاقتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال الثلاثة أيام المخصصين للقافلة والتى بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء .





وأضاف المحافظ أنه سيتم لأول مرة بالقافلة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بصورة فورية، كما سيتم نقل الحالات التي يستلزم لها عمل موجات فوق صوتية على القلب أو أشعة مقطعية أوأشعة دوبلر على الأوعية الدموية إلى المستشفيات الحكومية بسيارات إسعاف بالمجان لعمل اللازم ، وبناء على نتيجة الأشعة يتم تحديد الإجراءات اللازمة لها سواء بالعلاج أو الجراحة.





اقرأ أيضا: