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فن

بعد خلع الحجاب.. بتول بني تكشف تفاصيل الألبوم الأول في مؤتمر صحفي

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:47 م
بتول بني
بتول بني
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آية عاطف

أقامت المغنية السورية، بتول بني مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأحد، بإحدى فنادق المعادي. 


حضر المؤتمر عدد من الصحفيين والإعلاميين، الذي أقامته بتول بمناسبة إطلاق ألبومها الأول، وطرح فيديو كليب لأغنية "اسمك بيشرفني". 


تحدثت بتول مع الإعلاميين عن كواليس التحضير لألبومها، وقرار خلع الحجاب الذي أكدت أنه لا يتماشى مع الغناء وقررت خلعه احتراما لقدسيته. 


عرضت بتول خلال المؤتمر فيديو كليب "اسمك بيشرفني" الذي أنتجته شركة " أرابيان نايت انترتايمنت "، وتمّ تصويره على مدار يومين متتاليين في لبنان تحت إدارة المخرج سامي عازوري الذي أبدع بتصوير الكليب في أجمل المناطق اللبنانية ، وحرص عازوري على ان تكون قصة الكليب غير معقدة وبسيطة.


يذكر أن بتول بُنّي التي أطلق عليها الجمهور لقب "السلطانة" من شدّة إعجابه بصوتها الشجي، سبق وشاركت في برنامج " ذا فويس – أحلى صوت " عام 2018 وانضمت إلى فريق فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني.

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