ايمن المزين يعلن عن قائمة طنطا استعدادا لمواجهة إنبي

وجاءت قائمة طنطا استعداد لمواجهة نادي إنبي كالتالي :-

على فرج ، محمد فتحى ، أحمد سالم صافى ، حسام الشارخة ، سليمان عبدربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، محمد أسعد ، أحمد الشناوى ، حسام غالى ، محمود منصور ، وليد عادل ، حسين فيصل ، أحمد فهمي ، أحمد الألفى ، أحمد سعيد أوكا ، محمد ناجى " جدو " ، هانى رشدى.





ويغيب عن اللقاء العديد من العناصر المهمة مثل إسلام فؤاد و تاديو لوانجا بسبب حصولهم على الإنذار الثالث بينما غاب للإصابة محمد العشرى و محمود كابونجا وأيضا خرج المتالق محمد ماجد " أونش " لظروف مرض والدته .





يحتل طنطا المركز الـ 17 برصيد "14"، نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز الـ8 برصيد"23"نقطة " ويأمل أيمن المزين في تحقيق الفوز في مباراة الغد والحصول على ثلاث نقاط من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث



