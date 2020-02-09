AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ايمن المزين يعلن عن قائمة طنطا استعدادا لمواجهة إنبي

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:50 م
لاعبو طنطا
لاعبو طنطا
Advertisements
حسام الحارتي
أعلن أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة نادي إنبي في المباراة التي تجمع بينهما غدا"الاثنين"، ضمن منافسات الأسبوع الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة طنطا استعداد لمواجهة نادي إنبي كالتالي :-
على فرج ، محمد فتحى ، أحمد سالم صافى ، حسام الشارخة ، سليمان عبدربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، محمد أسعد ، أحمد الشناوى ، حسام غالى ، محمود منصور ، وليد عادل ، حسين فيصل ، أحمد فهمي ، أحمد الألفى ، أحمد سعيد أوكا ، محمد ناجى " جدو " ، هانى رشدى.

ويغيب عن اللقاء العديد من العناصر المهمة مثل إسلام فؤاد و تاديو لوانجا بسبب حصولهم على الإنذار الثالث بينما غاب للإصابة محمد العشرى و محمود كابونجا وأيضا خرج المتالق محمد ماجد " أونش "  لظروف مرض والدته .

ويأمل أيمن المزين في تحقيق الفوز في مباراة الغد والحصول على ثلاث نقاط من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث يحتل طنطا المركز الـ 17 برصيد "14"، نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز الـ8 برصيد"23"نقطة " 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيمن المزين يعلن قائمة طنطا استعدادا للقاء الاتحاد السكندري.. غدا

أيمن المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة الزمالك

تشكيل ناري لـ طنطا أمام الزمالك | الدح احتياطيا

المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة الأهلي

الدوري المصري.. أونش يقود هجوم طنطا أمام الأهلي

أيمن المزين يعلن قائمة طنطا استعدادا لمواجهة الجونة

ترشيحاتنا

شاهد .. استقبال حافل لـ حسام حسن فى الأهلي

الأمم المتحدة تفضح أردوغان .. وترصد 3 آلاف إرهابي سوري في ليبيا

تعليق ميدو على ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الزمالك

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

طرد مدرب الزمالك في مباراة الإسماعيلي بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية

خالد الجندي يحذر: هذا الأمر يزيل النعم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا