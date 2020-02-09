ايمن المزين يعلن عن قائمة طنطا استعدادا لمواجهة إنبي

أعلن أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة نادي إنبي في المباراة التي تجمع بينهما غدا"الاثنين"، ضمن منافسات الأسبوع الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز .
وجاءت قائمة طنطا استعداد لمواجهة نادي إنبي كالتالي :-
على فرج ، محمد فتحى ، أحمد سالم صافى ، حسام الشارخة ، سليمان عبدربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، محمد أسعد ، أحمد الشناوى ، حسام غالى ، محمود منصور ، وليد عادل ، حسين فيصل ، أحمد فهمي ، أحمد الألفى ، أحمد سعيد أوكا ، محمد ناجى " جدو " ، هانى رشدى.
ويغيب عن اللقاء العديد من العناصر المهمة مثل إسلام فؤاد و تاديو لوانجا بسبب حصولهم على الإنذار الثالث بينما غاب للإصابة محمد العشرى و محمود كابونجا وأيضا خرج المتالق محمد ماجد " أونش " لظروف مرض والدته .
ويأمل أيمن المزين في تحقيق الفوز في مباراة الغد والحصول على ثلاث نقاط من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز حيث يحتل طنطا المركز الـ 17 برصيد "14"، نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز الـ8 برصيد"23"نقطة "