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محمد أبو العينين: المقاولون العرب نموذج مصري مميز مطلوب في الكثير من الدول.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:03 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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البهي عمرو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن هناك نماذج كثيرة فى مصر تجعلنا نصل للعالمية.

وأضاف محمد أبو العينين، خلال حواره، مع الإعلامى أحمد موسي، مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب مثال للمواطن الذى يمثل مصر فى المشروعات الدولية.

وأشار محمد أبو العينين، إلى أن شركة المقاولون العرب مطلوبة فى جميع الدول الخارجية، وهذا ناتج عن العمل المميز. 

وأوضح محمد أبو العينين، أن هناك تكاملا كبيرا بين الحكومة و البرلمان فى وجود قيادة كبيرة تتجسد فى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت محمد أبو العينين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب الجميع بالعمل والإنتاج من أجل مصر.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إلى أن خوض انتخابات مجلس النواب تكليف من أهالي الجيزة، مشيرا إلى أن الدائرة بها عمل ومشاكل كثيرة ويسعى إلى حلها وعلى رأسها قضية التعليم.

ونوه «أبو العينين» إلى أنه أصدر كتابا يتضمن كل ما يريد تطويره في محافظة الجيزة، ويعرض من خلاله المشروعات التي يسعى إلى تنفيذها، مؤكدا أن كل المشروعات نفذت وفقا لبرامج وإشراف من وزير التخطيط، ليضع في خطة الدولة وبعدها نفذت مشروعات تهم أهالي الجيزة، وأخرى يسعى لتنفيذها الآن.
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