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الديهي: الرئيس السيسي وجه رسالة قوية للشباب الإفريقي.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:08 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد حليم قنديل
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة نادرة للشباب الإفريقي، خلال كلمته على هامش القمة الإفريقية الـ 33 بأديس أبابا بقلب مفتوح.

وأكد الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة  "TeN" الفضائية، أن الرئيس السيسي وجه رسالة للشباب الإفريقي، أكد خلالها أن الطريق نحو المستقبل مازال ممتد ومفتوح بمقدار آمالكم.

وتابع الرئيس السيسي، أنه لا بد من السير على هذا الطريق بالعمل الجاد والفكر الثاقب، ولا أقول لكم لا تهتموا بالصعاب، ولكن واجهوها بأدوات العصر من علم ومعرفة، والتحلي بصفات الأجداد، وهذه أقوى رسالة من الرئيس للشباب.

واعتبر الإعلامي نشأت الديهي، أن دعوة الرئيس السيسي، للقادة والشعوب الإفريقية بحل مشاكلها ذاتيًا، وإنشاء قمة تناقش إنشاء وتدشين قوة إفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب، أهم ما جاء في القمة الإفريقية، مثلما اقترح من قبل إنشاء قوة عربية عربية للقضاء على الإرهاب.
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