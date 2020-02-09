للمرة الأولى.. إيران تعترف بالتجسس على الكويت والبحرين

أثار اعتراف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي بتجسس بلاده على الكويت والبحرين، موجة غضب داخل الساحة المحلية الكويتية، فيما اعتبر خبراء أن هذا الأمر يضع الحكومة الكويتية أمام مفترق طرق مع طهران لم تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من قبل.





وفي مقابلة مع قناة "الميادين" التابعة لمليشيا حزب الله اللبنانية، أقر رضائي بأن إيران لديها نفوذ قوي داخل الكويت والبحرين، قائلًا بشكل صريح: "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة تحت مراقبتنا، وحاملات الطائرات تحت سيطرتنا، ونعلم كم سفينة يمتلكون".





وأضاف المسئول الإيراني: "حتى حين يذهب الجنود الأمريكيون إلى الفنادق في الكويت والبحرين فإننا نراقبهم".





ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، فقد أثار هذا الاعتراف موجة من ردود الفعل المحلية، وقال رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية سامي الفرج، إن "إيران لن تستطيع التمادي في ذلك، لا سيما أنها حين ردت على اغتيال قاسم سليماني وجدت في القانون الدولي مبررا".





وأضاف: "الآن ما المبرر لتعتدي إيران على مدني أو عسكري أمريكي على أرض دولة أخرى، خاصة أن هؤلاء يتلقون من قيادتهم تعليمات حين يخرجون من مكان تواجدهم، قاصدين المدينة بأن يكونوا حذرين، فالتصريحات الإيرانية تظل بلا جدوى إلا إذا كان الجانب الأمريكي ينصت إليها، أما على المستوى الكويتي فهذا يعنى أن على الكويت مراقبة سلامة الجنود بصورة أفضل مما هو قائم بالفعل، لأن هذا أمر قد يحدث، وقد لا يحدث، خاصة أن إجراءات السلامة مكلفة وتحتاج تدابير الكترونية وبشرية ولوجستية، ومن غير الوارد أن تتابع كل دولة لديها وجود أمريكي كل تصريح لتقوم بتشديد تدابير السلامة، بناء عليه؛ إذ لا يعد ذلك من قبيل العمل الحصيف دائما".





من جانب آخر، نقلت "القبس" عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبدالله الشايجي، قوله إن تصريحات رضائي مستفزة ومرفوضة، وتعكس الخطاب المزدوج والمتناقض والمكرر من إيران تجاه دول مجلس التعاون الخليجي عامة، والكويت بشكل خاص.



