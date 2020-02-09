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أخبار البلد

أسقفية الشباب تنظم لقاء للشباب بعنوان "كاريزما"

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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سامح سلام
نظمت لجنة ثانوي بأسقفية الشباب لقاءها السنوي الثامن "كاريزما" أمس، ببيت مار مرقس بالعجمي.

تضمن برنامج اللقاء عددًا من المحاضرات دارت حول مرافقة الله لنا في كل ظروف الحياة بالإضافة إلى أنشطة رياضية وفنية، وعروض الكورال والمسرح وغيرها.

حاضر في المؤتمر الذي شارك فيه ما يزيد على ١٠٠٠ شاب من القاهرة الكبرى وبعض الإيبارشيات، نيافة الأنبا موسي أسقف الشباب (Online) ونيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اعتبارا من غد الاثنين صوم "يونان" والذى يستمر على مدى ثلاثة أيام، وينتهي عقب قداس يوم الخميس والذى يقام في الصباح.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والآباء المطارنة والأساقفة والكهنة القداسات الإلهية في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر، والتى تقام في أوقات متأخرة من النهار.
أسقفية الشباب تنظم لقاء للشباب بعنوان "كاريزما"
أسقفية الشباب تنظم لقاء للشباب بعنوان "كاريزما"
أسقفية الشباب تنظم لقاء للشباب بعنوان "كاريزما"
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