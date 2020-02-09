الدوري الإيطالي .. إنتر يغتال أحلام ميلان وإبراهيموفتش بأربعة أهداف خلال شوط واحد في ديربي الغضب

حقق فريق إنتر فوز شاق على ميلان بأربعة أهداف مقابل إثنين، في ديربي الغضب "ميلانو"، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".





جاء الهدف الأول في الدقيقة 43 من كرة طولية من كاستييخو داخل منطقة الجزاء على رأس إبراهيموفيتش الذي قفز بارتقاء رائع على جودين، ثم مررها إلى الكرواتي ريبيتش الذي سددها بالقدم اليسرى داخل الشباك بعد خروج حارس المرمى.





ولم يكتف ميلان بهدفه الأول قبل نهاية النصف الأول من المباراة بل منح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثاني الأهداف من رأسية وصلت إليه من كيسي بعد كرة عرضية وسجلها "السلطان" بكل سهولة في الشباك وهو خالي الرقابة الدفاعية.





ومع بداية الشوط الثاني، دخلت كتيبة كونتي وعينها على العودة بل حصد الـ3 نقاط، و أهدى قائد إنتر الكرواتي بروزوفيتش هدف تقليص الفارق من تسديدة صاروخية من منطقة الجزاء ليفشل دوناروما في التصدي إليها.





وعاد إنتر من جديد وسجل هدف التعادل عبر ماتياس فيتشينو من تمريرة بينية مباغتة وسط غياب من الرقابة من دفاع الروسونيري.





وحملت الدقيقة 70 هدف إنتر الثالث من توقيع ستيفان دي فري بمساعدة انتونيو كاندريفا في أسفل وسط مرمى دوناروما





وقبل نهاية المباراة استغلت كتيبة إنتر اندفاع لاعبي ميلان ليزيد من جراح رفاق ابراهيموفيتش بالهدف الرابع من كرة مرتدة وصلت إلى فيكتور موسيس الذي لعبها عرضية إلى الوحش البلجيكي لوكاو سجلها بكل سهولية على يسار حارس الميلان.





الفوز جعل إنتر يصعد إلى صدارة الكالتشيو برصيد 54 نقطة، متفوقا على منافسه يوفنتوس المتصدر بفارق الأهداف ، والذي خاض جولته ليلة أمس، وخسر 2-1 أمام هيلاس فيرونا، بينما تجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز العاشر مبتعدًا بـ 8 نقاط عن المراكز الأوروبية.