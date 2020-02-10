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منوعات

لبؤة تهاجم مدربها في استعراض سيرك بالسعودية.. وهذه حالته

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
"باب النجار مخلع".. هذا المثل ينطبق تمامًا على أحد مدربي الأسود الذي عاش حياته طوال العمر بين أقفاص الأسود لتدريبها إلى إن فاجأته لبؤة على حين غره وهجمت عليه لتصيبه بجروح بالغة الخطورة. 

كان مدرب الأسود "غازي العمود" يستعد لإقامة استعراض على المسرح وما إن هم بإخراج اللبؤة إلى المسرح حتى هاجمته بشدة، بلغت إصابته الرأس وأجزاء من جسده، بحسب  مما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.

وقعت تلك الحادثة على مسرح سيرك بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية بالسعودية، ورغم الإصابات الشديدة التي عانى منها "العمودي" إلا انه يعتبر ما حدث هو لعب ومزح من قبل اللبؤة. 

فيوضح "العمودي" قائلًا:" ما  قامت به اللبؤة هو علامة على اشتياقها لي لأني غبت عنها لمدة شهر، وإذا كانت تريد أن تؤذيني لقامت بإصابتي في منطقة قاتلة بالجسم"، وأوضح أنه سيزاول عمله من جديد عقب خروجه من المستشفى.
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