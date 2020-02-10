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فن

ممثلة امريكية تظهر بـ ساندوتش على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار ..فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:22 ص
Julia Butters
Julia Butters
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شروق ابراهيم

فاجأت الممثلة الامريكية Julia Butters الجميع في حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ92 بوجود ساندوتش تركي في حقيبتها مصرحة لمراسل مجلة فرايتي:" الاكل هنا لا يناسبي" في اشارة منها الى عشاء الاوسكار الذي يعتمد على وجبات نباتية.

ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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