ممثلة امريكية تظهر بـ ساندوتش على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار ..فيديو

ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

What’s in your bag? Julia Butters apologizes to the vegans for bringing a turkey sandwich to the #Oscars: “I put a sandwich in my bag… Sometimes the food here is not for me” pic.twitter.com/rpcnnzPR9K