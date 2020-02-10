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منوعات

صورة مشرفة للفن المصري.. بوسي شلبي لـ يسرا بعد حضورها حفل الأوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:35 ص
يسرا وبوسي شلبي
يسرا وبوسي شلبي
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محمد بدران
وجهت الإعلامية بوسي شلبي رسالة للنجمة الكبيرة يسرا بعد مشاركتها فى فعاليات النسخة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يقام الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود. 

ونشرت بوسي شلبي صورة للنجمة يسرا من الحفل وعلقت قائلة "يسرا صورة مشرفة للفن المصري نجمة عالمية من ارض مصرية الأوسكار يسرا مصر".

وخطفت يسرا الأنظار اليها على السجادة الحمراء بارتداء فستان أبيض طويل مع المكياج الصارخ.

ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.



صورة مشرفة للفن المصري.. بوسي شلبي لـ يسرا بعد حضورها حفل الأوسكار
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