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فن

Hair love يحصد جائزة افضل فيلم كرتوني قصير في الاوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:34 ص
hair love
hair love
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شروق ابراهيم
فاز فيلم  Hair love بجائزة افضل فيلم كرتوني قصير حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسحته الـ92 الذي يقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.

ويشارك رامي مالك في تقديم الحفل مع كل من  زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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