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أخبار العالم

سلمي حايك تستعرض جمالها بـ الأبيض في حفل الأوسكار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:52 ص
سلمي حايك
سلمي حايك
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محمد بدران
شاركت النجمة المكسيكية سلمي حايك، جمهورها صور لها خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92، المقام بمسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهرت سلمى حايك بلوك انيق، إذ ارتدت فستانًا طويلًا، باللون الأبيض، وتميز الفستان بفتحة ساق جانبية، وطيات ضيقة عند منطقة الصدر.

واعتمدت حايك على شعرها المرفوع للأعلى، ومزينًا بإكسسوار شعر، باللون الفضي، مع ماكياج جذاب، مع أحمر شفاه باللون الكاشمير، وعلقت قائلة "في وقت متأخر لأوسكار ولكن هناك تقريبا"

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.



سلمي حايك تستعرض جمالها بـ الأبيض في حفل الأوسكار
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