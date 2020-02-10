حفل الأوسكار 2020.. الكوري Paratise يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي

حصل الفيلم الكوري Paratise على تتويج جديد حفل توزيع جوائز الاوسكار في نستخته الـ92 بحصوله على جائزة افضل فيلم اجنبي ، بعد فوزه بجائزة أفضل سيناريو أصلي.





يروي الفيلم قصة عائلة من العاطلين عن العمل وعلى رأسها الوالد، يعيشون في شقة قاتمة وبائسة تحت الأرض بين الصراصير والقوارض.





وتتغير حياة هذه العائلة المكونة من زوجين وولديهما عندما يحصل الابن على عمل كمدرّس لغة إنكليزية لفتاة في عائلة برجوازية تقطن في دارة فارهة مع حديقة وباحات فسيحة وديكور مميز.





وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.



