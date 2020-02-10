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فن

حفل الأوسكار 2020.. خواكين فينيكس أفضل ممثل عن Joker ..فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:23 ص
خواكين فينيكس
خواكين فينيكس
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شروق ابراهيم
فاز النجم الأمريكي خواكين فينيكس بجائزة افضل ممثل عن فيلم Joker خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نستخته الـ92.

تدور أحداث فيلم Joker حول “آرثر فيلكس” المهرج البسيط الذي يطمح إلى أن يكون أحد أشهر مقدمى العروض الكوميدية والذي يعاني في الأصل من خلل عقلي ونفسي، يتعرض للعديد من مظاهر القهر والاضطهاد التي تؤدي لإخراج أسوأ ما به وتحوله إلى شخص آخر. 

ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الأكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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