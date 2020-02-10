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درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:25 ص
الطقس
الطقس
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ريهام فيكتور
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ، في حين يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على الوجه البحرى، ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 14   

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 14

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 14      

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19   

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 20    

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 13 والعظمى 21

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