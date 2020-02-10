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منوعات

تخطوا المليون زائر.. زيادة عدد السياح في بلجراد العام الماضي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:47 ص
مكان سياحي
مكان سياحي
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أ ش أ
أعلن زوران روديويسيتش عمدة العاصمة الصربية بلجراد ارتفاع عدد السياح الأجانب الذين زاروا المدينة العام الماضي ليتخطى المليون سائح للمرة الأولى على الإطلاق.

وقال عمدة بلجراد إنه زار المدينة مليون و56 ألفا و578 سائحا أجنبيا عام 2019، وأن بلجراد واصلت تحطيم جميع الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدد الزيارات.

وأضاف أنه للمرة الأولى سجلت المدينة زيادة بنسبة 55 % مقارنة بأرقام عام 2018، ومثل الصينيون غالبية السياح الأجانب.

وأوضح عمدة بلجراد - في تصريحات صحفية - أن عدد السياح الصينيين تخطى نظراءهم الأتراك الذين كانوا يمثلون أغلبية السياح الأجانب وأصبحوا يحتلون حاليا المرتبة الثانية، ويأتي بعد ذلك السياح القادمون من كرواتيا واليونان والدول الأخرى.
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