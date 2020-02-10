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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 10 - 2 - 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:47 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الاثنين 10 - 2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية  على النحو التالي:

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الاثنين، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.73 للشراء و15.83 للبيع.

وسجل اليورو 17.34 جنيه للشراء 17.46 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الاسترلينى 20.58 جنيه للشراء 20.70 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.30 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 14.49 جنيه للشراء و14.40 جنيه للبيع.
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