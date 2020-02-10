الصحف السعودية اليوم .. مقتل 10 إرهابيين في إحباط هجوم بشمال سيناء.. قبرص تؤكد: تركيا تشعل الصراع الليبي.. ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين.. والكشف على القوى العقلية لرجل أراد اغتيال ترامب

إسرائيل تجيز ترشيح نائبة عربية لانتخابات الكنيست

السفير السعودي يحقق حلم مسنة جزائرية

الجيش السوري يقترب من السيطرة على طريق حلب – دمشق

ارتفاع وفيات «كورونا» في الصين إلى 908

اضطراب حركة النقل في أوروبا بسبب العاصفة سيارا





سلطت الصحف السعودية، اليوم، الاثنين، الضوء على العديد من الموضوعات المهمة في الشأن العربي والدولي وتصدر ذلك ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 908 وإحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء.





فقالت صحيفة "الرياض"، إن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أعلن عن إحباط هجوم إرهابي على إحدى النقاط الأمنية بشمال سيناء.





وأوضح المتحدث العسكري في بيان أن قوة من النقطة الأمنية التي تم استهدافها تمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، والقضاء على 10 أفراد، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.





وأشار إلى أن أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم جارية بمنطقة الحادث.





وسلطت صحيفة "عكاظ" الضوء على اللفتة الإنسانية التي قام بها السفير السعودي في الجزائر عبدالعزيز العميريني، والذي تفاعل مع حلم سيدة جزائرية بإجراء مناسك الحج، حيث لم يحالفها الحظ على مدار 15 عامًا من التقدم للقرعة.





وقرر السفير السعودي منحها تأشيرة الحج، بعدما أثارت دموعها تعاطف عدد كبير من الجزائريين خلال ظهورها على الهواء مباشرة.





ونشرت السفارة السعودية على حسابها في «تويتر» تغريدة جاء فيها: «تفاعل سفير المملكة مع نداء السيدة، وتم منحها تأشيرة حج لهذا العام 1441هـ، نسأل الله أن يعينها ويتقبل منها وجميع حجاج بيت الله الحرام».





وفي الشأن العربي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الجيش السوري باتت على وشك السيطرة على الطريق الدولي حلب - دمشق، ولم يبقَ أمامها سوى كيلومترَيْن فقط لاستعادته كاملًا إثر تقدُّم جديد.





واستعاد الجيش السوري قبل يومين كامل الجزء من الطريق الذي يمر من محافظة إدلب، ويركز منذ ذلك الحين عملياتها على ريف حلب الجنوبي الغربي.





وأعلن الجيش السوري في بيان أن "القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية، والتقت القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي القوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي". مشيرًا إلى أنها استعادت "السيطرة على مساحة جغرافية تزيد على 600 كيلومتر مربع، وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة".





وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "مجلس الوزراء أقر خطة لإعادة الخدمات تدريجيًّا إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في محافظتَي حلب وإدلب، وتأمين عودة الأهالي إليها".





وفي الملف الليبي، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، قوله إن التدخل العسكري التركي في ليبيا «يثير قلقًا بالغًا، ويزعزع استقرار الوضع المتقلب بالفعل، مع تداعيات خطيرة على الأمن الليبي والإقليمي والأوروبي».





وأكد الوزير القبرصي لـ «الشرق الأوسط»، أن "القرار التركي بنشر قوات في ليبيا، وكذلك التصريحات المتكررة من قبل القيادة التركية بشأن عمليات النشر هذه، تشعل الصراع".





وأضاف: "كما نشعر بالقلق بشكل خاص من الأدلة المستمرة على زيادة وجود المرتزقة السوريين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب في طرابلس".





وفي الشان الدولي، اهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" بمتابعة جديد فيروس كورونا، فأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 908، وذلك بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 97 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وقالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر.





كما أعلنت بكين، أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين تخطّى الـ40 ألف شخص بعدما سجّلت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وقالت لجنة الصحّة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء أصاب حتى اليوم 40 ألفًا و171 شخصًا في الصين.





ومن صحيفة "صدى"، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، إلغاء قرار لجنة الانتخابات بشطب ترشيح النائبة العربية هبة يزبك، في القائمة المشتركة لانتخابات الكنيست المقررة في مارس.





وجاء قرار المحكمة العليا بأغلبية قاض واحد، حيث صوت 5 أعضاء ضد شطب النائبة يزبك، علما بأن هيئة المحكمة شكلت من 9 قضاة.





ورأت المحكمة العليا أنه لا يوجد أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشح يزبك أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست.





كما سلطت الصحيفة ذاتها على نبأ اعتقال السلطات الأمريكية رجل كان يحمل سكينا خارج البيت الأبيض بعد أن أخبر أحد ضباط جهاز الخدمة السرية أنه كان هناك لقتل الرئيس دونالد ترامب.





وعثرت الشرطة على سكين بصحبة الرجل، إضافة إلى حزام مسدس فارغ على الفخذ الأيمن، حسبما ذكرت السلطات.





وتم احتجاز الرجل، ونقله إلى المستشفى لإجراء تقييم للصحة العقلية.





فيما ذكرت صحيفة "الرياض"، أن مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في شمال غرب أوروبا تم إلغاؤها، اليوم الإثنين بسبب العاصفة سيارا التي ترافقها رياح عاتية بعدما ضربت الأحد بريطانيا وإيرلندا حيث حرمت عشرات الآلاف من المنازل من التيار الكهربائي.





وأعلنت حالة الإنذار في شمال فرنسا حيث نصحت السلطات السكان بتجنب الساحل بسبب احتمال اشتداد العاصفة.





كما أبقيت حالة الإنذار في بريطانيا التي ضربتها العاصفة الأحد مسببة فيضانات في شمال البلاد، بينما حذر مكتب الأرصاد الجوية من رياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج.