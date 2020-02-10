ماذا لو تبدلت الأبراج الأكثر حظا في 2020 "فيديو"

قالت شيرين فكري، خبيرة الأبراج، إن العلاقة المتوازنة في الحب العلاقة بين العقل والقلب معًا، متسائلة: "ماذا لو بنات برج الحوت خرجن من دور الضحية"، وهذا يعني أن كل برج له صفات معينة تميزه ولكن يجب الخروج من هذه القوقعة والصفات.





وتابعت شيرين فكري، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، ان لذلك يجب على بنات برج الحوت أن يخرجن من دور الضحية في الحب، والنظر مرة اخرى إلى النعم التي منحهن الله اياها وان الممكن ان تحب وتعيش هذه الحالة بشكل سوي ومتوازن إذا تحكم العقل والقلب معًا بشكل متوازن لا يزيد احد على الاخر.





وأكدت شيرين فكري، على ان كثيرا من الرجال في كل الأبراج ليس لديهم قدرة على تبرر كل الأمور وينسوا البعض منها دون قصد وهذا يضعهم في مشكلة مع زوجاتهم لأن المرأة لديها قدرة كبيرة على تذكر التفاصيل، ولكن يجب على المرأة عدم التمادي في دور المحقق أو الرقيب بشكل مرهق لكل من الطرفين، ولكن في حالة عمل المرأة وانشغال وقتها تشعر في تلك اللحظة انها غير مهتمة بكل التفاصيل لان اصبح هناك اشياء اخرى تشغل تفكيرها.





وتابعت أن الأبراج المائية تشبه موج البحر، بما فيه ان من الممكن أن يثوروا بشكل كبير جدًا وبعد ذلك الهدوء تمامًا كأن شيئًا لم يكن، وإن برج السرطان من أكثر الأبراج المتقلبة مزاجيًا.