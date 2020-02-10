لبحث أزمة إدلب.. لقاء مرتقب بين أردوغان وبوتين

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه من الممكن أن يجري الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، لقاء مرتقبا، إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة من المباحثات الحالية حول إدلب.





ووفقًا لوسائل إعلام تركية، أضاف أوغلو، أنه لو كان هناك توافق في الاجتماع السابق حول إدلب بين تركيا وروسيا لما احتجنا إلى اجتماع اليوم.





وفي تهديد جديد، قال: "أعلمنا روسيا أننا سنتخذ الخطوات اللازمة إن لم تقف قوات الجيش السوري".





وتبدأ في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين التركي والروسي، لبحث آخر المستجدات بشأن محافظة إدلب بشمالي سوريا.





وسيرأس الوفد التركي مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، بينما يحضر الوفد الروسي الاجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية، سيرجي فيرشينين، وألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".





يأتي ذلك في خضم التصعيد التركي ونشر تعزيزات مكثفة في إدلب عقب مقتل 7 جنود في هجوم بالمدفعية الثقيلة عليهم في إدلب السورية، من قبل القوات السورية، وذلك بعد أن طوق نقطة مراقبة تركية في منطقة "معر حطاط" جنوب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وسيطر على طريق خان شيخون معرة النعمان بالكامل.