بعد تعليقه على خبر انفصالها .. أزمة جديدة بين أحمد إبراهيم وأصالة





و علق احمد ابراهيم على خبر انفصال اصالة قائلا " انه لا يعرف انفصال اصالة و طارق العريان حقيقيا ام لا"، مضيفا: " متبعتش اوى الموضوع ده , الواحد بيتكلم انهاردة كلام و ميعرفش بكرة ايه اللى هيحصل ".









و اوضح ابراهيم " محدش عارف بكرة مين هيكون مع مين و مين هسيب مين و مين هيرجع تانى يبقى مع مين ".









واكد ابراهيم: " ديما بحاسب على كلامى جدا عشان خاطر الدنيا صغيرة و هيجى وقت و هنبقى مع بعض فى صورة واحدة و هيبقى شكلنا وحش اوى لو قلنا كلام وحش فى حق بعض "









و اشار ابراهيم " احيانا بيكون الانفصال بداية لفرصة جديدة لنفس الطرفين ان البيت يتبنى احسن "







و عندما سأل عن تصريحات اصالة التى هاجمت فيها زواجه من المطربة انغام علق ابراهيم " المفروض ان من باب القرب ان لو فى حاجة حتى لو ليا وجهة نظر و عندى استفسار بما اننا قريبين من بعض نتكلم مع بعض لكن مش على الملأ "

وتابع ابراهيم قائلا " مكنش فى خضومة وحتى اذا كان فى خصومة مينفعش نبقى تحت مبدأ " اذا خاصم فجر "







