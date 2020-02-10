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فن

بعد تعليقه على خبر انفصالها .. أزمة جديدة بين أحمد إبراهيم وأصالة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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شروق حمدى
اثار الموزع احمد ابراهيم زوج المطربة انغام  أزمة جديدة بينه و بين النجمة اصالة بعد تعليقه الأخير على خبر انفصالها عن المخرج طارق العريان اثناء حلوله ضيفا على برنامج et بالعربي.

و علق احمد ابراهيم على خبر انفصال اصالة قائلا  " انه لا يعرف انفصال اصالة و طارق العريان حقيقيا ام لا"، مضيفا: " متبعتش اوى الموضوع ده , الواحد بيتكلم انهاردة كلام و ميعرفش بكرة ايه اللى هيحصل ". 


و اوضح ابراهيم " محدش عارف بكرة مين هيكون مع مين و مين هسيب مين و مين هيرجع تانى يبقى مع مين ". 


واكد  ابراهيم: " ديما بحاسب على كلامى جدا عشان خاطر الدنيا صغيرة و هيجى وقت و هنبقى مع بعض فى صورة واحدة و هيبقى شكلنا وحش اوى لو قلنا كلام وحش فى حق بعض "


و اشار ابراهيم " احيانا بيكون الانفصال بداية لفرصة جديدة لنفس الطرفين ان البيت يتبنى احسن " 


و عندما سأل عن تصريحات اصالة التى هاجمت فيها زواجه من المطربة انغام علق ابراهيم " المفروض ان من باب القرب ان لو فى حاجة حتى لو ليا وجهة نظر و عندى استفسار بما اننا قريبين من بعض نتكلم مع بعض لكن مش على الملأ "

وتابع ابراهيم قائلا " مكنش فى خضومة وحتى اذا كان فى خصومة مينفعش نبقى تحت مبدأ " اذا خاصم فجر " 




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