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ديني

أمين الفتوى يكشف عن أفضل علاج التكاسل في الصلاة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:30 م
أمين الفتوى يكشف
أمين الفتوى يكشف عن أفضل علاج التكاسل في الصلاة
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محمود ضاحي

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة فريضة على كل المسلمين، وهي العبادات والطاعات التي لا تسقط عن الإنسان بأي عذر ، لذا عليه أن يحرص على أدائها.


وأوضح "وسام" عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: "أشعر بدائما، بما يجعلني أكسل عن الصلاة، فما أفضل طريقة للتغلب على الكسل عن الصلاة؟"، أن أفضل طريقة تساعد الإنسان على التغلب على الكسل عن الصلاة هو المبادرة.


وأضاف أن المبادرة لأداء الصلاة فور سماع الأذان، هي أفضل الطرق للتغلب على التكاسل عن الصلاة، منوهًا بأنه مع الوقت سيسهل على الشخص أداء الصلاة ، وبالتعود سيزول التكاسل عنها، فلا يوجد اختراع يجعل الشخص يقوم للصلاة رغمًا عنه، وإنما لابد أن يكون بداخله وازع داخلي ودعوة من نفسه، وبالتعود.

 

وتابع: ولابد على الإنسان أن يعود نفسه ويعاهدها على الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وأداء العبادات والطاعات قدر المستطاع واجتناب نواهيه.


 علاج التكاسل عن الصلاة

 أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن التكاسل عن أداء الصلاة هو اختبار لقوة إيمان العبد، وعلاجه هو أن يقاوم الإنسان هذا التكاسل ويستمر في المقاومة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يستطيع أداء الصلاة والحفاظ عليها وفي هذه الحالة سيوفقه الله إلى ذلك العمل، مشيرا إلى ضرورة عدم اليأس وبمرور الوقت ستجد نفسك لينة يطيب لها الصلاة وفعل الصالحات.

 

وأضاف عبر موقع دار الإفتاء المصرية أنه يجب على المتكاسلين وغير المتكاسلين المواظبة على ذكر الله خارج الصلاة.. فالذكر يطوع النفس ويجعلها تقبل على الصلاة وسائر العبادات بحب وسرور لقوله تعالى "ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون".

 

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان يستطيع أن يعود إلى الله في أي وقت، ولا أحد يتطاول على أحد بسبب بعده عن الله عز وجل لأن الله لم يجعل على بابه بوابًا، مشيرا إلى أن تنفير الناس أو التطاول عليهم بسبب البعد عن الله مخالف لسنة رسول الله، والمحبة الحقيقية للعبد أن يحبب الناس في الله.

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