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أخبار العالم

الجيش السوري يدك معاقل الأتراك في هجوم جديد بإدلب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

نفذت وحدات الجيش العربي السوري، امس الأحد، هجومًا نوعيًا استهدف نقطة مراقبة في تفتناز بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد. 

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن الهجوم أسفر  عن مقتل 5 جنود أتراك وإصابة العشرات. 

وفي ديسمبر الماضي، بدأ الجيش العربي السوري بدعم روسي هجومًا واسعًا في في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذًا.

وتركز الهجوم على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي ثم على ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي "إم 5" الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدنًا رئيسية عدة من حماة وحمص وصولًا إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.



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