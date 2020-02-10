ليبيا وتونس وفرنسا وكوت ديفوار في عروض اليوم بالقاهرة الدولي للمونودراما

أربعة عروض مسرحية يشاهدها الجمهور المصري والعربي ضمن فعاليات اليوم الإثنين 10 فبراير والثالث لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في نسخته الثالثة برئاسة د. أسامة رؤوف، .والذي يعقد في الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الحالي على مسارح الهناجر وسينما الهناجر وقاعة صلاح جاهين بمشاركة 16 عرض مسرحي و 15 دولة.





يقدم في الرابعة والنصف عصرا بقاعة صلاح جاهين العرض الليبي " الكناس " ، يعقبه في السادسة على مسرح الهناجر العرض التونسي " تلاشي"، وفي السابعة يلتقي الجمهور في سينما الهناجر لمشاهدة عرض الحكواتي الفرنسي “Le grand cœur du monde"، ويشاهد الجمهور على مسرح الهناجر عرض كوت ديفوار “ SSSLLL"في الثامنة مساء .



