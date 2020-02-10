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ثقافة

ليبيا وتونس وفرنسا وكوت ديفوار في عروض اليوم بالقاهرة الدولي للمونودراما

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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طارق موسى
أربعة عروض مسرحية يشاهدها الجمهور المصري والعربي ضمن فعاليات اليوم الإثنين 10 فبراير والثالث لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في نسخته الثالثة برئاسة د. أسامة رؤوف، .والذي يعقد في الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الحالي على مسارح الهناجر وسينما الهناجر وقاعة صلاح جاهين بمشاركة 16 عرض مسرحي و 15 دولة. 

يقدم في الرابعة والنصف عصرا بقاعة صلاح جاهين العرض الليبي " الكناس " ، يعقبه في السادسة على مسرح الهناجر العرض التونسي " تلاشي"، وفي السابعة يلتقي الجمهور في سينما الهناجر لمشاهدة عرض الحكواتي الفرنسي “Le grand cœur du monde"، ويشاهد الجمهور على مسرح الهناجر عرض كوت ديفوار “ SSSLLL"في الثامنة مساء .

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، واختيرالفنان القدير صلاح السعدني شخصية المهرجان، وتحل روسيا ضيف شرف، ويشارك به 16 عرض مسرحي و15 دولة وتعقد ورشا موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم المهرجان رائد السيكو دراما الفنان القدير محيي اسماعيل في حفل الختام .
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