عقل: الذي يعتمد علي الدروس الخصوصية سوف يخسر وقته وماله

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، إن الطالب الذي يعتمد علي الدروس الخصوصية سوف يخسر وقته وماله ولن يحقق التفوق .

وأشار إلى أن نظام التقييم الجديد يقيس نواتج التعلم التي تقوم على الفهم والاستنتاج لا الحفظ والاستظهار لأن نظام التقييم الجديد وطريقة (open book ) الكتاب المفتوح تعتمد على الفهم لا الحفظ والتلقين منوها أن جهاز التابلت هو وسيلة وأداة داخل المنظومة وليس هو التطوير بشكله الحقيقي كنظام يشمل المنهج أ و التقييم .







جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للصفوف الدراسية بمدرسة الزهور الإعدادية والثانوية بنات، وأجرى عقل حوارا مع الطالبات حول استفادتهن من موارد بنك المعرفة المصري وأهمية التدريب على طرق استخراج المعلومة ، مشيرا إلى أن النظام التعليمي الجديد يسعى لاستثمار القدرات الحقيقية للطلاب.





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