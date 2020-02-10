عقل: الذي يعتمد علي الدروس الخصوصية سوف يخسر وقته وماله

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، إن الطالب الذي يعتمد علي الدروس الخصوصية سوف يخسر وقته وماله ولن يحقق التفوق .
وأشار إلى أن نظام التقييم الجديد يقيس نواتج التعلم التي تقوم على الفهم والاستنتاج لا الحفظ والاستظهار لأن نظام التقييم الجديد وطريقة (open book ) الكتاب المفتوح تعتمد على الفهم لا الحفظ والتلقين منوها أن جهاز التابلت هو وسيلة وأداة داخل المنظومة وليس هو التطوير بشكله الحقيقي كنظام يشمل المنهج أو التقييم.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للصفوف الدراسية بمدرسة الزهور الإعدادية والثانوية بنات، وأجرى عقل حوارا مع الطالبات حول استفادتهن من موارد بنك المعرفة المصري وأهمية التدريب على طرق استخراج المعلومة ، مشيرا إلى أن النظام التعليمي الجديد يسعى لاستثمار القدرات الحقيقية للطلاب.
اقرأ أيضا