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توك شو

دنيا عبدالعزيز تتحدث عن دورها في الحب رايح جاي .. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:21 م
الفنانة دنيا عبدالعزيز
الفنانة دنيا عبدالعزيز
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فرح علاء الخولي

قالت الفنانة دنيا عبدالعزيز، إن تجربة التمثيل بالنسبة لها تجربة مهمة وقوية وتفخر بها، خاصة أنها تقف مع مجموعة من الممثلين الموهوبين والعظماء على خشبة واحدة لتقديم عمل مسرحي من خلال  مسرحية "حب رايح جاي"، وأن انضمام الممثل القدير رشوان توفيق لفريق العمل أضفى قيمة كبيرة على العمل، وأعطى له طابعا خاصا ومختلفا.


وتابعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن ثقتها في فريق العمل والمخرج للعمل شجعتها بشكل كبير للموافقة على العمل، وأن أسلوب كتابة النص بسيط وبه رسالة قوية ومهمة جعلتها ترتبط بالعمل.


وأضافت دنيا عبدالعزيز، أن دورها في المسرحية باسم "دنيا"، تقع في حب شاب وتعيش هذه الحالة بشكل مختلف مع تطور العصر، وما تتعرض له العلاقات العاطفية من ضغوط ومشاكل، وأن نجاح المسرحية كان لأنها عرضت ثلاثة أجيال مختلفة، فمست قلوب المصريين لأنها عبرت عنهم بشكل بسيط ويعطي الأمل.


وقالت إنها شاركت في العديد من الأعمال المسرحية، ولكن كان في وقت لم ينتشر فيه مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الآن ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي على انتشار الأعمال الفنية المختلفة، وساعدت في زيادة جمهور المسرح بالأخص، وأن من الضروري عمل توازن بين السينما والمسرح والدراما.


وافتتح الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح الكوميدى مساء يوم الخميس الماضي، العرض المسرحي "حب رايح جاي"، للمخرج ياسر صادق على المسرح العائم بالمنيل.

 

تدور أحداث العرض حول جمع لم شمل العائلة فى إطار كوميدي، غنائي، استعراضي، "حب رايح جاي" بطولة النجوم رشوان توفيق، أحمد صيام، دنيا عبد العزيز، ميدو عادل، ميسرة ، فاطمة عادل، محمد حسني ، ونخبة من فناني فرقة المسرح الكوميدي.

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