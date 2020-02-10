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توك شو

شاهد.. اللحظات الأولى بعد انفجار سيارة وسط دمشق

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:54 م
انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة
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ياسمين سامي
نشرت فضائية روسيا اليوم فيديو للحظات الأولى لانفجار سيارة مفخخة في دمشق بسوريا منذ ساعات قليلة.

وكانت ارتفعت حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين بمحافظة حلب شمال غربى سوريا، اليوم الاثنين، إلى 6 قتلى، و 11 مصابا، وقال مصدر بالإدارة المحلية للمدينة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن  "6 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين فى ريف حلب الشمالى"​​​.


وتعرضت عفرين السورية فى وقت سابق، لانفجار سيارات مفخخة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بأن السيارة انفجرت على طريق راجو في المدينة . مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة لوجود جرحى بحالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.


يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان،أفاد بأن فصائل سورية مسلحة مدعومة من أنقرة والمخابرات التركية نفذت حملة مداهمات فى منطقة عفرين بريف حلب الشمالى الغربي.

 

وقال المرصد - حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية - إن الفصائل أقدمت على اعتقال 12 مواطنًا كرديًا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو فى "المجلس المحلى لعفرين"، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

 

وعلى صعيد متصل، أفاد المرصد باستمرار تلك الفصائل بعملية قطع الأشجار فى عموم منطقة عفرين كناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلى وراجو وجنديرس وذلك فى إطار الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق من تبقى من أهالى عفرين وممتلكاتهم.
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