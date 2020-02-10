شاهد.. اللحظات الأولى بعد انفجار سيارة وسط دمشق

وكانت ارتفعت حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين بمحافظة حلب شمال غربى سوريا، اليوم الاثنين، إلى 6 قتلى، و 11 مصابا، وقال مصدر بالإدارة المحلية للمدينة - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "6 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون، أحدهم في حالة خطيرة، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين فى ريف حلب الشمالى"​​​.









وتعرضت عفرين السورية فى وقت سابق، لانفجار سيارات مفخخة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بأن السيارة انفجرت على طريق راجو في المدينة . مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة لوجود جرحى بحالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.







