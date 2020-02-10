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توك شو

بيحب بنت الجيران .. حسن شاكوش يحرج هاني شاكر على الهواء

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:01 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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عبد الخالق صلاح
قال المطرب حسن شاكوش، إنه سعيد بإشادة الفنان هاني شاكر بصوته، مشيرا إلى أنه تربى على صوت أمير الغناء العربي حسب وصية من والده المرحوم.

وأكد شاكوش، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه تم حذف جزء من مهرجان بنت الجيران لاحتوائه على كلمات مبتذلة حسب نصيحة من الفنان الكبير هاني شاكر، لافتا إلى أن المهرجان يحكي قصة حب مر بها أغلب الشباب المصريين.

وقال شاكوش: « كل شاب في مصر مر بقصة حب مع بنت الجيران، وأكيد الفنان هاني شاكر كان بيحب بنت الجيران» ليرد هاني شاكر والذي كان على الهاتف ساخرا: « يا حسن يا حبيبي كلنا كنا كده». 

وقال شاكر، إن المطرب حسن شاكوش مطرب شعبي جيد وصوته مميز، موضحا أنه نجح في اختبار المهن الموسيقية. 

وأضاف شاكر أن هناك فرقا كبيرا بين حمو بيكا وحسن شاكوش، مرددا: «حمو بيكا لا يصلح للأغاني أبدا وتم اختباره ورسب».

وأكد شاكر، أن من معجبي مطرب المهرجانات عمرو كمال وخامة صوته القوية، قائلا: «انا نفسي غنيت أغنية أبويا لعمرو كمال وصوته جميل وتم اختباره في المهرجانات وشباب المهرجانات صوتهم حلو ». 

ونوه شاكر أن غالبية مطربي الأغاني لا يعرفون القراءة والكتابة، موضحا أنه حزين على الكلمات التي يرددها هؤلاء الشباب واختيارها كلمات مبتذلة .

وتابع شاكر، أنه استمع لاغنية بنت الجيران وتعجب من كلماتها، التي تحتوي على مخدرات وخمور، لافتا أنه سوف يتم وضع ضوابط للعاملين في مجال المهرجانات وسوف يتم اختبارهم وإعطائهم تصريح شهرية.

وأشار شاكر إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش نجح في اختبارات نقابة المهن الموسيقية، ولكن المطرب حمو بيكا رسب في الامتحان.
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