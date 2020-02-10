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توك شو

موعد عودة المتواجدين بالحجر الصحي لحياتهم الطبيعية.. تفاصيل

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:17 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من ووهان
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هاني حسين
قال أحمد عتمان، رئيس البعثة الطبية للمصريين العائدين من ووهان الصينية من داخل الحجر الصحي في مطروح، إن وزارة الصحة توفر كل الخدمات الطبية للمصريين العائدين من ووهان.

وأضاف أحمد عتمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، أن هناك فرقا طبية مجهزة  للتعامل مع المصريين العائدين من ووهان الصينية لتنفيذ إجراءات العزل والنقل إلى الحجر الصحي.

وتابع أحمد عتمان "يتم تقديم الرعاية الطبية للمصريين داخل الحجر الصحي وتتم متابعة المصريين في الحجر الصحي بأطقم طبية على أعلى مستوى".

وأكمل أحمد عتمان، "الخاضعون للحجر الصحي بمطروح باقون لمدة أسبوع آخر لحين انتهاء مدة الحجر الصحي، وتم تجهيز مستشفى بالكامل لمتابعة أي حالة تظهر وتقديم المتابعة الصحية الدقيقة".

ولفت أحمد عتمان إلى أن "فترة حضانة مرض فيروس كورونا 14 يوما فقط وبمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي يعود المصريين إلى حياتهم الطبيعية بشكل كامل، وهناك تنسيق على أعلى مستوى لوزارة الصحة مع القوات المسلحة بتوفير أماكن بمساحات خضراء كبيرة وهناك مساحة لتحرك المصريين داخل الحجر الصحي".
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