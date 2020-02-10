بالأسود .. جومانا مراد تتألق في افتتاح مهرجان أسوان السينمائي

تألقت جومانا مراد في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي للمرأة، وظهرت بفستان أسود من " Marialuciahohan" ومجوهرات من "piaget "وشنطة من "Hermes " وشعر: نبيل ،وماكياج مريم شكري ومهرائيل، إذ تشارك في فعاليات المهرجان كعضو لجنة تحكيم.





جومانا تتحدث عن المهرجان قائلة: «مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فكرة خارج الصندوق، وإقامة فعالياته في مدينة أسوان زاده بريقا نظرا لطبيعتها الخلابة وطيبة أهلها وحبهم الدائم لكل ضيوفهم وابتسامتهم التي لا تنقطع والتي تشعرني بالسعادة وهي من المدن المحببة لي».





وأضافت: «انا اتابع المهرجان منذ دورته الأولى، واشكر القائمين عليه لأنهم يبذلون مجهودا كبيرا ،وهذا العام وجهت لي الدعوة للتواجد كعضو لجنة تحكيم ووافقت لأنني أريد أن أشارك في دعم المهرجان الذي يعرض أفلاما تعبر عن قضايا المرأة، وعموما أحب جدا المشاركة في لجان التحكيم بالمهرجانات العربية ، كما توليت من قبل رئاسة تحكيم مهرجان مسقط السينمائي».





واختتمت جومانا مراد، قائلة: «اهنيء الصديقة الغالية نيللي كريم علي تكريمها لأنها فنانة موهوبة ومتطورة».





جومانا تعيش حالة من النشاط الفني انتهت من مشاهدها في أول فيلم 3d مصري وهو فيلم " يوم 13 " مع المخرج وائل عبد الله وتدخل ماراثون دراما رمضان مع يسرا بمسلسل " دهب عيرة".