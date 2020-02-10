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رياضة

فايلر يوضح: الشائعات تهدم استقرار الأهلي .. وراض عن أداء أحمد الشيخ

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:31 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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محمد رشاد
علق السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فوز فريقه أمام طلائع الجيش في مباراة الفريقين اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

واكتسح الأهلي مرمى طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 17.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الاحترافية في كرة القدم في العالم، أن نحضر جميع اللاعبين لكي يكونوا جاهزين في أي وقت، ولا يوجد لاعب احتياطي ولاعب أساسي، أعمل مع اللاعبين جميعهم بنفس الشكل".

وأضاف تعليقًا على موقف حسام عاشور قائد الفريق من المشاركة: "المباراة القادمة أمام المصري وصعب أن أذكر من سيشارك حاليًا، أنا أضع الخطة والتشكيل ليلة المباراة بناءً على التدريبات".

وواصل: "رمضان صبحي حالته في تحسن، وفي أي وقت من الممكن أن يشارك مع الفريق".

وتابع ردًا على سؤال هل تفكر في اللعب في بطولة إفريقيا باللاعبين الأساسيين والدوري بالاحتياطي بعد فارق الـ10 نقاط؟ : "أنا راضٍ عن أداء الشيخ وبقية اللاعبين، لا أفكر في من هو احتياطي أو أساسي، ولدي لاعبون جاهزون للعب في أي بطولة".

وواصل: "أنا درست "إعلام" مثلكم، هناك أخبار تنتشر في الصحف غير صحيحة، ولا توجد مباراة من الأصل ولم نتفق مع فريق من جنوب إفريقيا لنلعب مباراة ودية قبل مباراة صن داونز، مثل هذه الأخبار تهدم استقرار الفريق".
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