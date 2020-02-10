شاهد.. رمضان صبحي يساند الأهلي أمام طلائع الجيش وسط هتافات الجماهير

رصدت ، عدسة ، صدي البلد ، لحظة دخول رمضان صبحي وايمن اشرف لمؤازرة الاهلي امام طلائع الجيش .





وقامت جماهير الاهلي بهتاف لـ رمضان صبحي لحظة وصوله ستاد القاهرة من أجل مسانده فريقه امام طلائ الجيش .





ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب منافسه طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد بالمباراة التي اقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي في اطار الاسبوع السابع عشر من عمر الدوري الممتاز.





افتتح الأهلي تسجيله بالدقيقة 33 عن طريق جونيور أجايي بالشوط الأول، بينما اضاف الهدف الثاني بالدقيقة 69 عن طريق عمرو السولية، وفي الدقيقة 85 سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثالث.





وبهذا الفوز وصل النادي الأهلي للفوز الـ14 على التوالي والنقطة الـ 42 متصدرا جدول ترتيب الدوري الممتاز.



