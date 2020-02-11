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توك شو

جميلة عوض عن فيلم بنات ثانوي: اتعلمت دوري من خلال جولات على المدارس

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:22 ص
جميلة عوض
جميلة عوض
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قسم التوك شو
علقت الفنانة جميلة عوض، على فيلمها الجديد "بنات ثانوي" الذي تجسد فيه دور البطولة، قائلة :" بنات ثانوي لا يناقش قضية معينة، وهي قصة بسيطة، يعكس حياة خمس فتيات، وتفاعلات الحياة معهن، من خلال علاقات الحب في المرحلة الثانوية".

وأضافت جميلة عوض، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج " القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، أنه رغم تخرجها من مدرسة بريطانية؛ إلا أن تجربة تعايشها في "بنات ثانوي" وقيامها بدور فتاة شعبية وتجسيدها الجيد لشخصيتها يعود لمخزون الفنان واختلاطه بالآخرين.

وتابعت جميلة عوض:"  أثناء العمل قررت التركيز أكثر فيما يدور في الشارع وأمام مدارس المرحلة الثانوية للتعرف على أداء الفتيات مشيرة إلى أن بعض الفنانين ساعدوها كثيرة على تعديل بعض الكلمات وبعض الأداء".

 وكشفت جميلة عوض عن أحد المواقف التي تعرضت لها أثناء التصوير أمام شخصية " هنادي" قائلة:"  في الفيلم قلت لها " لو زعلانه منه أضربهولك " لترد زميلتها عليها، قائلة " إسمها ابكسهولك .. أضربهولك دي كلمة كيوت أوي".

ولفتت جميلة عوض :" كواليس الفيلم كانت مختلفة عن أي عمل تاني لان الفنانيين معظمهم من سني فكانت الكواليس معظمها لعب .. واللعب في حد ذاته كان مذاكرة لان دي طريقة الكلام بينا كنا بنخلص تصوير وناكل سوا وناخد ايس كريم سوا أو نروح بيت حد فيهم نتفرج على التلفزيون وكنت طول الوقت بعمل سيرش على اليوتيوب عن شخصيات قريبة من الشخصية أو الدور الذي أقوم بـتأديته  ".
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