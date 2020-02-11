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مرأة

أسرار وطريقة عمل فراخ استربس بمذاق لا يقاوم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:00 ص
طريقة عمل فراخ استربس
طريقة عمل فراخ استربس
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أسماء عبد الحفيظ
تتلهف العديد من السيدات فى اكتشاف أسرار وطريقة تحضير فراخ استربس مقرمشة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء. 

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فراخ استربس مقرمشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى للفراخ، وباسهل الخطوات 

المقادير:

٢ صدور بانيه
ماء بصل
بهارات
٢ بيضة
كوب لبن
ملح
فلفل اسمر
٢٥٠ جرام دقيق

الطريقة:

١- نقطع صدور الفراخ إلى شرائح رفيعة بالطول
٢-نخلط ماء البصل والملح والفلفل والبهارات ونقلبهم مع بعض جيدا ونتبل بها الدجاج ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين علي الاقل حتي تتشرب التتبيلة
٣-في بولة نخلط البيض والملح والفلفل ونقلبهم جيدا ونضيف اليهم اللبن
٤- في طبق آخر نضع الدقيق ونتبله ملح وفلفل وبهارات ونضع الدجاج في البيض واللبن ونتبله بالدقيق والبهارات
وفي طاسة علي النار فيها زيت عميق ساخن نقلي شرائح الدجاج حتي يتحول لونها الي اللون الذهبي
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