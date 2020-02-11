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ألم فظيع.. فتاة تروي معاناتها مع الختان في طفولتها.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:01 ص
أسماء عبد العزيز
أسماء عبد العزيز فتاة تعرضت لتجربة الختان
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هاني حسين
روت أسماء عبد العزيز، فتاة، تعرضت لتجربة الختان، كواليس معاناتها معه، قائلة:"  لدي شقيقتين أكبر مني لم تتعرضا لىعملية الختان، ولكنني أنا الوحيدة التي تم إجراء عملية الختان لها".

وقالت أسماء عبدالعزيز في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي  في برنامج " القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث"، :"  أمي قررت إجراء عملية الختان؛ بناء على تحريض من جارة لنا، وأقنعتها أن الختان مهم للفتيات".

وأضافت أسماء عبد العزيز:"  والدتي لم تخبر أحدا من عائلتي بإجراء عملية الختان لي، وابنة جارتي تعرضت لنزيف كبير نتيجة الختان".

وتابعت أسماء عبد العزيز:"  عندما تم إجراء عملية الختان لي كان  عمري 10 سنوات، ومن أجرت عملية الختان ليست متخصصة على الإطلاق، وليست طبيبة ، وحسيت إنهم هيقتلوني".

وأكملت أسماء عبد العزيز:" أمي لم تدافع عني رغم كونها مصدر الأمان بالنسبة لي، وشعرت بألم فظيع أثناء وبعد الختان ".
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