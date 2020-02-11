ألم فظيع.. فتاة تروي معاناتها مع الختان في طفولتها.. فيديو

روت أسماء عبد العزيز، فتاة ، تعرضت لتجربة الختان، كواليس معاناتها معه، قائلة:" لدي شقيقتين أكبر مني لم تتعرضا لىعملية الختان، ولكنني أنا الوحيدة التي تم إجراء عملية الختان لها".





وقالت أسماء عبدالعزيز في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث"، :" أمي قررت إجراء عملية الختان؛ بناء على تحريض من جارة لنا ، وأقنعتها أن الختان مهم للفتيات".





وأضافت أسماء عبد العزيز:" والدتي لم تخبر أحدا من عائلتي بإجراء عملية الختان لي، وابنة جارتي تعرضت لنز يف كبير نتيجة الختان".





وتابعت أسماء عبد العزيز:" عندما تم إجراء عملية الختان لي كان عمري 10 سنوات، ومن أجرت عملية الختان ليست متخصصة على الإطلاق، وليست طبيبة ، وحسيت إنهم هيقتلوني".



