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فن

رجاء الجداوي عقب تكريمها في مهرجان أسوان: شعرت اليوم أنني قدمت ما يجعلني أفخر به

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:23 ص
رجاء الجداوي عقب
رجاء الجداوي عقب تكريمها في مهرجان أسوان
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أ ش أ

أعربت الفنانة رجاء الجداوي عن سعادتها البالغة وتقديرها لإدارة مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة خلال دورته الرابعة التي انطلقت مساء الإثنين، وذلك عقب تكريمها، قائلة إن هذا التكريم جعلها تشعر بالفخر لما قدمته من أعمال ومشوار طويل بدأ عام 59.


من جهتها، أعربت النجمة العالمية الأسبانية فيكتوريا أبريل عن سعادتها بتكريمها في المهرجان، موجهة شكر خاص لحسن الاستقبال من إدارة المهرجان و أهالي أسوان، قائلة " أفخر بهذا التكريم، خاصة وأنه من مصر أحب الدول إلى قلبي".


فيما قالت النجمة نيللي كريم عقب تكريمها فى ختام حفل افتتاح المهرجان"سعيدة بالتكريم من المهرجان خاصة وأنني أقف على خشبة المسرح مع نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم، منهم النجمة القديرة رجاء الجداوي والنجمة العالمية فيكتوريا أبرِل لأنال هذا التكريم الرفيع" ، مهدية الجائزة لكل النساء اللاتي جسدن شخصيات قريبة منهن، وعلى رأسهن والدتي، معربة عن شكرها لإدارة المهرجان على التكريم.
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