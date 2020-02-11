بينهم طفل.. ارتفاع الإصابات بـ فيروس كورونا في فيتنام إلى 15 حالة

أعلنت السلطات في فيتنام، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد ، إلى 15 حالة، من بينها طفل يبلغ من العمر 3 أشهر.





وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 42600 حالة، وذلك مع استمرار الانتشار الكبير للفيروس.





وكشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، منذ قليل، عن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1013 حالة، فيما أكد مسئولي مقاطعة هوبي الصينية وفاة 103 حالات جديدة بسبب تفشي الفيروس.





وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تتلاشى أزمة فيروس كورونا بحلول شهر أبريل، وفقا لوكالة "فرانس برس".





وقررت السلطات الفرنسية فرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إليها من مدينة ووهان الصينية، مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد.