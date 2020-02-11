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أخبار البلد

54 ألف زائر لـ محمية وادي الريان خلال عطلة نصف العام

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:10 م
محمية وادي الريان
محمية وادي الريان
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قسم الأخبار

استقبلت محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، خلال عطلة نصف العام الدراسى ٥٢ ألف  زائر من  مراحل عمرية مختلفة، بالإضافة إلى عدد ٢٠٠٠ زائر اجنبى، ليصل عدد زائرى المحمية خلال تلك الفترة إلى  54 ألف زائر، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي لبرامج وزارة البيئة فى الترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية وزيادة أعداد زائريها لما تشهده من أعمال تطوير و صيانة مستمرة  تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإدارة المحميات وفق النظم العالمية  لتحقق  الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.


وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في بيان، الثلاثاء، حرص الوزارة على توفير كافة سبل الأمان للزائرين بالتعاون مع محافظة الفيوم ومديرية أمن الفيوم لضمان الحماية للمواطنين والحفاظ علي الموارد الطبيعية بالمحمية.


وتعود تلك الزيادة فى أعداد الزائرين لما شهدته  محمية وادى الريان خلال الفترة الماضية  من تطوير مناطق الجذب السياحي، ضمن خطة وزارة البيئة للتطوير المستدام للمحميات الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، واستغلالها دون إهدار مواردها، تحقيقًا لمبدأ التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي.


جدير بالذكر أن محمية وادى الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة وحفريات بحرية هامة ومتنوعة كما تتضمن المحمية عددًا من مناطق الجذب السياحي المتنوعة ومنها منطقة الشلالات و التى تعتبر من أهم مناطق  الأنشطة السياحية والترفيهية  بالمحمية كما أنها منطقة غنية بالأسماك والكائنات البحرية، بالإضافة إلى منطقة عيون الريان والتي تقع في الجنوب الغربي من المحمية وتتكون من كثبان رملية كثيفة متحركة ويوجد بها أربعة عيون طبيعية كبريتية.

54 ألف زائر لـ محمية وادي الريان خلال عطلة نصف العام
54 ألف زائر لـ محمية وادي الريان خلال عطلة نصف العام
54 ألف زائر لـ محمية وادي الريان خلال عطلة نصف العام
54 ألف زائر لـ محمية وادي الريان خلال عطلة نصف العام
54 ألف زائر لـ محمية وادي الريان خلال عطلة نصف العام
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