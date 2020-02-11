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محافظات

الحق مكانك.. 3 آلاف فرصة عمل في ملتقى توظيفي للشباب بأسيوط غدا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:10 م
ملتقى توظيفي
ملتقى توظيفي
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إيهاب عمر

ينطلق غدًا الاربعاء ملتقى توظيفي تنظمه محافظة أسيوط بالتعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة.


ومن المقرر أن يقام الملتقى بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً.


فرص عمل .. ملتقى توظيفي في أسيوط الأربعاء القادم


وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الملتقى يهدف إلى توفير 3 آلاف فرصة فرص عمل للشباب من الجنسين مقدمة من 32 شركة من القطاع الخاص لكل التخصصات والمؤهلات الدراسية والفنية أو بدون مؤهلات فضلًا عن فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل وذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وطالب محافظ أسيوط بضرورة مشاركة الشباب في الملتقى التوظيفي الذي يفتح لهم آفاقا واسعة لاختيار وظيفته المناسبة بالقطاع الخاص في أفضل وأرقى الشركات ويتيح له حرية المقارنة بين الوظائف المختلفة مشيدًا بالتعاون المثمر مع القوى العاملة لتوفير فرص العمل للشباب.


يذكر أن فرص العمل المتاحة بملتقى التوظيف تتضمن مهندسين كهرباء وميكانيكا ومندوبين ومشرفين ومديرين مبيعات وفنيين تركيب وصيانة تكييفات ومندوبين قروض وأخصائيين ائتمان ومديري تأمين وخدمة عملاء وعمال خطوط إنتاج ومشرفين أمن ومراجعين حسابات وأمناء مخازن وعمال شحن وتفريغ ومبيضين محارة وكهربائي سيلكون ونجارين باب وشباك وعمال بناء ونقاشين ومبلطين سيراميك وحدادين لحام وكريتال وفنيين تركيبات خارجية فضلا عن فرص للتدريب على التفصيل والخياطة والنحت وريادة أعمال وتدريبات حرفية متخصصة وتدريب على الحاسب الآلي واللغة الانجليزية والموارد البشرية وفرص ريادة أعمال عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسيتم إجراء المقابلات والتعاقد الفورى لمن ينطبق عليهم الشروط.


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فرص عمل .. ملتقى توظيفي في أسيوط الأربعاء القادم

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