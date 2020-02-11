برلماني يحذر من المخاطر الاقتصادية لـ فيروس كورونا على مصر

قال النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن الخصوص والخانكة والعبور، إنه تقدم ببيان عاجل بشأن المخاطر المتوقعة على الاقتصاد المصرى، من استمرار انتشار فيروس كورونا فى الصين، ووقف الاستيراد منها.





وأضاف البرلمانى فى تصريحات صحفية، أن فيروس كورونا سوف يتخطى تأثيره من الصحة إلى الاقتصاد، حيث سيؤدي إلى خفض التجارة العالمية وهو ما سيؤثر على حركة السفن فى قناة السويس، وحركة السياحة خاصة أن مصر أصبحت مقصدا سياحيا للصينين.





وأكد "عمر"، أن مصر تستورد من الصين عدة منتجات، مما ينذر بحدوث حالة من ارتفاع الأسعار لندرة المنتجات المستوردة من الصين، مما ينتج عنه أزمة كبيرة داخل السوق المصرى.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحرك الحكومة بشكل سريع للبحث عن أسواق بديلة للاستيراد بعيدا عن الصين، موضحا أن ما يحدث فرصة لتشجيع المنتج المحلى وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى محتلف البلدان.