AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يحذر من المخاطر الاقتصادية لـ فيروس كورونا على مصر

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:21 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن الخصوص والخانكة والعبور، إنه تقدم ببيان عاجل بشأن المخاطر المتوقعة على الاقتصاد المصرى، من استمرار انتشار فيروس كورونا فى الصين، ووقف الاستيراد منها.

وأضاف البرلمانى فى تصريحات صحفية، أن فيروس كورونا سوف يتخطى تأثيره من الصحة إلى الاقتصاد، حيث سيؤدي إلى خفض التجارة العالمية وهو ما سيؤثر على حركة السفن فى قناة السويس، وحركة السياحة خاصة أن مصر أصبحت مقصدا سياحيا للصينين.

وأكد "عمر"، أن مصر تستورد من الصين عدة منتجات، مما ينذر بحدوث حالة من ارتفاع الأسعار لندرة المنتجات المستوردة من الصين، مما ينتج عنه أزمة كبيرة داخل السوق المصرى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحرك الحكومة بشكل سريع للبحث عن أسواق بديلة للاستيراد بعيدا عن الصين، موضحا أن ما يحدث فرصة لتشجيع المنتج المحلى وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى محتلف البلدان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبة المستوردين تحذر أعضاءها من السفر إلى الصين

اقتصاديون: كورونا سيؤثر سلبا على التبادل التجاري بين مصر والصين

حيرة بين الخبراء حول تأثير "كورونا" على التبادل التجاري بين مصر والصين.. العربي: لن يكون هناك تأثير مباشر.. شيحة: سيتم اتخاذ التدابير اللازمة.. والفقي: حال تفشيه سيؤثر قطعا

برلمانى يحذر من استيراد السجاير من الصين لهذا السبب

قرار عاجل بشأن الأطعمة والسلع الغذائية الواردة من الخارج بسبب كورونا.. ونواب: ما يحدث في الصين كارثه صحية عالمية.. والحكومة في حالة استعداد تام للتصدي للفيروس

أحمد الزيات: فيروس كورونا يهدد أسواق المال العالمية

ترشيحاتنا

السوبر الإفريقي .. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السفر للدوحة| فيديو

أعمال يومية تدخل الجنة.. 20 أمرا يكفر الذنوب ويزيد الدرجات ويجعلك من الفائزين بالجزاء العظيم

إيهاب جلال: المصري يعاني قبل مواجهة الأهلي في الدوري.. وكنت رقم 1 لتدريب المنتخب.. فيديو

لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر انعقاد مؤتمر مصر الدولي للبترول.. فيديو

تبسمت وقبلت الصُلح.. شيخ الأزهر يُجبر بخاطر والدة قتيل نجع حمادي وحِكمته تنهي الثأر

أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة ولجنة الحكام بسبب جهاد جريشة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيد واحدة.. عميد شرطة يساند مسنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات التكميلية بالجيزة.. صور

شاهد.. تمساح يهاجم سائحا بعدما حاول تصويره بطريقة غريبة

بسبب صورة لخاتم الخطوبة.. موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل.. شاهد