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أخبار العالم

ثمن باهظ .. تصريح استفزازي من أردوغان ضد الجيش السوري

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:50 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجيش السوري مجددا، مؤكدا أنه سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية، وذلك عقب مقتل الجنود الأتراك في إدلب.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، قال أردوغان إن بلاده ستعلن غدًا الخطوات التي ستتخذها بشأن إدلب السورية.

تأتي تصريحات أردوغان عقب تصعيد تركيا الخطير ضد الجيش السوري، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل طاقم مروحية تابعة لقوات الجيش السوري أسقطتها ميليشيات تابعة لتركيا في ريف أدلب.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة سقوط المروحية التابعة للجيش السوري.

وأكدت فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا إسقاطها مروحية تابعة للجيش السوري بصاروخ أرض جو.

كما تشن الفصائل السورية الموالية لتركيا هجوما على النيرب وسراقب بريف إدلب بدعم مدفعي تركي، في مواصلة من أنقرة لدعم الجماعات الإرهابية ضد سوريا.
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