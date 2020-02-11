ثمن باهظ .. تصريح استفزازي من أردوغان ضد الجيش السوري

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجيش السوري مجددا، مؤكدا أنه سيدفع ثمنًا باهظًا للغاية، وذلك عقب مقتل الجنود الأتراك في إدلب.





ووفقًا لوسائل إعلام تركية، قال أردوغان إن بلاده ستعلن غدًا الخطوات التي ستتخذها بشأن إدلب السورية.



